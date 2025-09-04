PSG - Transfert d’une star : Le beau cadeau d’adieu de Guardiola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est séparé de Gianluigi Donnarumma, vendu contre 35M€ du côté de Manchester City, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat à Paris. Selon Julien Laurens, ce recrutement est risqué pour Pep Guardiola, qui souhaite néanmoins prendre certains risques pour ce qui serait sa probable dernière saison au sein du club anglais.

Une nouvelle ère s’ouvre au PSG du côté des gardiens de but. Souvent remis en cause à Paris, Gianluigi Donnarumma a finalement réussi à convaincre tout le monde en réalisant une superbe campagne de Ligue des Champions. Cependant, cela n’a pas empêché Luis Enrique et les dirigeants parisiens de se séparer de l’Italien afin de le remplacer par Lucas Chevalier. De son côté, « Gigio » va tenter de retrouver du temps de jeu à Manchester City.

« Sur les centres et les ballons aériens, on est quand même Angleterre » Selon le journaliste Julien Laurens, ce transfert est tout de même risqué pour Pep Guardiola. « Comment on a vu l’arrivée de Donnarumma pour remplacer Ederson ? J’ai prévenu. On m’a beaucoup posé la question. J’ai souvent expliqué que sur sa ligne c’était le meilleur du monde, que sans lui le PSG ne gagnait sûrement pas la Ligue des Champions. Mais sur les centres et les ballons aériens, on est quand même Angleterre, il ne sait pas faire », a d’abord commenté ce dernier au micro de l’After Foot ce mercredi soir.