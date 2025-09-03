Transfert historique : L’OM «manipulé» sur le mercato, les révélations explosives !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est finalement attaché les services de Nayef Aguerd en fin de mercato, l’OM a longtemps essayé de recruter Joel Ordóñez, sa priorité au poste de défenseur central. Un dossier rendu difficile par le Club Bruges, qui a manipulé Marseille pendant plusieurs semaines en espérant une grosse offre en provenance de la Premier League.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina est revenu sur un dossier qui a animé pendant de longues semaines le mercato de l’OM, celui de Joel Ordóñez (21 ans). L’international équatorien (8 sélections) était la priorité des dirigeants marseillais en défense, mais ils ont été menés en bateau par le Club Bruges.

« Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler » « Sur Ordóñez, là c’est un cas exceptionnel parce qu’en Belgique, c’est de plus en plus vu. La Belgique aujourd’hui, c’est une plateforme incroyable et tous les grands championnats, tout le monde regarde parce qu’on sait que même si les salaires ont augmenté, tu peux normalement récupérer des jeunes joueurs. Donc Bruges, pour Ordóñez, ils espèrent surtout la Premier League, mais il y a Marseille. Marseille fait même venir le Papa, parce qu’ils savent que ça va être dur. Et il y a un premier accord, à 25 millions et quelques. Et en fait, Bruges va à chaque fois augmenter les offres. Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler. À chaque fois ils acceptent, et puis ils veulent plus », a expliqué Romain Molina.