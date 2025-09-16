Le PSG attaqué : L’OM règle ses comptes dans les médias !

Le débat autour des recettes des droits télévisés de la Ligue 1 revient souvent sur le tapis ces derniers mois. La faute à des problèmes économiques rencontrés avec différents diffuseurs et aux conflits d’intérêts dénoncés par certains présidents du collège Ligue 1, plus précisément entre le PSG et beIN SPORTS. Pablo Longoria, patron de l’OM, est monté au créneau sur France Inter.
Le Classique entre l’OM et le PSG n’aura lieu que ce dimanche 21 septembre à l’Orange Vélodrome. Cependant, avant le combat entre les deux ennemis historiques du football français sur le terrain, Pablo Longoria a lancé les hostilités dans la presse. Invité à s’exprimer sur France Inter, le président de l’Olympique de Marseille a critiqué le fonctionnement économique du football français en pointant du doigt la toute-puissance du PSG.
«Le Paris Saint-Germain a très bien joué le jeu de la politique du football»
Et ce, que ce soit au niveau des droits télévisés du championnat et les inégalités importantes entre les différents acteurs de l’élite du football français. « Le football français a une grosse difficulté et doit se reconstruire complètement, pour moi. Je crois que le football en général manque beaucoup de transparence, d'un processus de dialogue, de discussion stratégique. La vision court-termiste qu'on a du football français, c'est une des grosses limites historiques. Pour moi, ce modèle de gouvernance ne fonctionne pas depuis longtemps. Pour moi, le Paris Saint-Germain a très bien joué le jeu de la politique du football, à tous les différents niveaux, et c'est quelque chose que je respecte ».
«Prendre une position toujours individualiste ou de chercher à contrôler tous les mouvements, sans dialogue, c'est difficilement acceptable»
Bien qu’il respecte la manière avec laquelle le PSG a géré la situation, Pablo Longoria ne se trouve absolument pas du tout en adéquation avec cette dernière et ne s’est pas gêné pour le faire savoir à la radio. « Mais prendre une position toujours individualiste ou de chercher à contrôler tous les mouvements, sans dialogue, c'est difficilement acceptable. Il n'y a pas de dialogue, et il n'y a pas de construction collective. Moi, je ne me sens pas représenté, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Le football répond en ce moment à des intérêts qui nous éloignent de nos supporters, qui nous éloignent de l'aspect populaire du football, et c'est un des motifs de la crise fondamentale du football français en ce moment ».