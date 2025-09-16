Le PSG attaqué : L’OM règle ses comptes dans les médias !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le débat autour des recettes des droits télévisés de la Ligue 1 revient souvent sur le tapis ces derniers mois. La faute à des problèmes économiques rencontrés avec différents diffuseurs et aux conflits d’intérêts dénoncés par certains présidents du collège Ligue 1, plus précisément entre le PSG et beIN SPORTS. Pablo Longoria, patron de l’OM, est monté au créneau sur France Inter.

Le Classique entre l’OM et le PSG n’aura lieu que ce dimanche 21 septembre à l’Orange Vélodrome. Cependant, avant le combat entre les deux ennemis historiques du football français sur le terrain, Pablo Longoria a lancé les hostilités dans la presse. Invité à s’exprimer sur France Inter, le président de l’Olympique de Marseille a critiqué le fonctionnement économique du football français en pointant du doigt la toute-puissance du PSG.

«Le Paris Saint-Germain a très bien joué le jeu de la politique du football» Et ce, que ce soit au niveau des droits télévisés du championnat et les inégalités importantes entre les différents acteurs de l’élite du football français. « Le football français a une grosse difficulté et doit se reconstruire complètement, pour moi. Je crois que le football en général manque beaucoup de transparence, d'un processus de dialogue, de discussion stratégique. La vision court-termiste qu'on a du football français, c'est une des grosses limites historiques. Pour moi, ce modèle de gouvernance ne fonctionne pas depuis longtemps. Pour moi, le Paris Saint-Germain a très bien joué le jeu de la politique du football, à tous les différents niveaux, et c'est quelque chose que je respecte ».