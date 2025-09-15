PSG : Transfert validé au RC Lens !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a récemment été transféré vers le club qatari Qatar SC. Ce dimanche soir, à l’issue de la victoire parisienne face au RC Lens (2-0), le défenseur central a été célébré par les supporters parisiens, qui lui ont notamment adressé un beau tifo. Entraîneur du club lensois, Pierre Sage a validé ce beau geste.

Un départ marquant au PSG. Si depuis sa grosse blessure au tendon d’Achille en février 2023, Presnel Kimpembe n’a quasiment plus rejoué avec le club parisien, ce dernier n’en reste pas moins une figure très importante. Fidèle au club de la capitale depuis ses débuts en professionnels, le défenseur central n’aura jamais pleinement récupéré de sa terrible blessure survenue contre l’OM. A l’issue de la victoire parisienne contre le RC Lens ce dimanche (2-0), les supporters ont célébré Kimpembe, récemment transféré au Qatar SC.

« Presko ? C’est toujours spécial pour tous les supporters et tous les joueurs » Un tifo a été déployé au niveau de la Tribune Auteuil, et « Presko » a pu profiter d’un beau moment accompagné de ses enfants. A l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est dit très heureux d’avoir pu profiter de ce beau moment pour le joueur de 30 ans : « Presko ? C’est toujours spécial pour tous les supporters et tous les joueurs. Je pense que l’on a profité de ce match pour lui dédier cette victoire. Il a été très important pour le club, pour les supporters, pour ses coéquipiers. Il a toujours aidé le club et je suis content de lui, je lui souhaite le meilleur », a ainsi confié le coach du PSG.