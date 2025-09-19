PSG - Transfert à 70M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a pris une décision étonnante. Le club de la capitale n’a recruté aucun élément offensif malgré la saison à rallonge qu’il venait de traverser. Pourtant, les dirigeants parisiens avaient coché quelques noms sur leur liste, dont celui de Maghnes Akliouche. L’intérêt des Rouge-et-Bleu pour le crack de l’AS Monaco semble d’ailleurs se confirmer.

Le mercato estival a pris une tournure étonnante du côté du PSG. Après une saison à rallonge, marquée par le sacre en Ligue des champions et terminée par une finale de Coupe du monde des clubs en juillet dernier, un nouvel élément offensif était attendu dans les rangs de Luis Enrique. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu n’ont recruté personne dans ce secteur.

Le PSG n'a recruté personne en attaque cet été Le PSG s’est en effet contenté uniquement des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Pourtant, quelques noms étaient annoncés du côté des Parisiens, comme Maghnes Akliouche. Estimé à 70M€ par l’AS Monaco, le crack de 23 ans est finalement resté sur le Rocher à l’issue du mercato.