Mercato : Il recale le PSG pour rejoindre un «joueur incroyable» !

Passé tout proche de rejoindre le PSG en provenance de River Plate, Franco Mastantuono avait finalement opté pour le Real Madrid. Un choix qu'il ne regrette visiblement pas du tout puisqu'il se réjouit de ses débuts au sein de la Casa Blanca et notamment du fait d'évoluer aux côtés de Jude Bellingham.
« Bellingham est un joueur incroyable, voyons si nous pouvons jouer à 12 (rires). Il m'a impressionné, il est unique et c'est une personne formidable. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il a beaucoup de charisme, il va nous donner un coup de main incroyable », confie-t-il en zone mixte avant d'évoquer plus en détails son intégration au Real Madrid.
« Je suis en train de m'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle équipe, une nouvelle vie. Je viens d'Argentine et c'est un grand changement, mais je me sens à l'aise et de plus en plus en confiance. Cette année va être incroyable pour moi et pour tout le monde », ajoute Franco Mastantuono, auteur de son premier but au Real Madrid mardi soir lors de la victoire sur la pelouse de Levante (4-1).