Mercato : Il recale le PSG pour rejoindre un «joueur incroyable» !

Passé tout proche de rejoindre le PSG en provenance de River Plate, Franco Mastantuono avait finalement opté pour le Real Madrid. Un choix qu'il ne regrette visiblement pas du tout puisqu'il se réjouit de ses débuts au sein de la Casa Blanca et notamment du fait d'évoluer aux côtés de Jude Bellingham.

L'été dernier, le PSG aurait pu réaliser un énorme coup en recrutant Franco Mastantuono en provenance de River Plate. Ce dernier a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid où il déjà tombé sous le charme de Jude Bellingham.

Mastantuono fan de Bellingham « Bellingham est un joueur incroyable, voyons si nous pouvons jouer à 12 (rires). Il m'a impressionné, il est unique et c'est une personne formidable. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il a beaucoup de charisme, il va nous donner un coup de main incroyable », confie-t-il en zone mixte avant d'évoquer plus en détails son intégration au Real Madrid.