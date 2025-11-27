Départ du Real Madrid : Kylian Mbappé a tranché !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid a battu l'Olympiakos au stade Karaïskaki. Alors que Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont régalé les supporters merengue, la presse espagnole a affirmé que les deux stars de Florentino Pérez avaient montré à leur manière qu'elles voulaient voir Xabi Alonso rester à la Maison-Blanche.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos : le stade Karaïskaki. Sans surprise, le club merengue a remporté cette rencontre (4-3) de ce mercredi soir, et ce, grâce à un très grand Kylian Mbappé.

Olympiakos-Real : Mbappé a inscrit un quadruplé Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face à l'Olympiakos. D'après ABC, le numéro 10 du Real Madrid a montré qu'il voulait voir Xabi Alonso rester à la Maison-Blanche.