Départ du Real Madrid : Kylian Mbappé a tranché !

Ce mercredi soir, le Real Madrid a battu l'Olympiakos au stade Karaïskaki. Alors que Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont régalé les supporters merengue, la presse espagnole a affirmé que les deux stars de Florentino Pérez avaient montré à leur manière qu'elles voulaient voir Xabi Alonso rester à la Maison-Blanche.
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de l'Olympiakos : le stade Karaïskaki. Sans surprise, le club merengue a remporté cette rencontre (4-3) de ce mercredi soir, et ce, grâce à un très grand Kylian Mbappé.
Olympiakos-Real : Mbappé a inscrit un quadruplé
Auteur d'un quadruplé, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face à l'Olympiakos. D'après ABC, le numéro 10 du Real Madrid a montré qu'il voulait voir Xabi Alonso rester à la Maison-Blanche.
«Vinicius et Mbappé ont décidé qu'Alonso devait rester au Real Madrid»
« Kylian Mbappé a donné la sensation de jouer avec un mélange d'orgueil et de responsabilité assumée, comme si le match était une sorte d'examen public dans lequel il devait montrer que, lorsque la pression augmente, c'est lui qui surgit. Vinicius et Mbappé ont décidé que pour l'instant Xabi Alonso devait rester sur le banc du Real Madrid », peut-on lire sur ABC.