Kylian Mbappé : Le Real Madrid annonce la fin !

Amadou Diawara

Avant le déplacement à l'Olympiakos, programmée ce mercredi soir, Kylian Mbappé était sur une série de trois matchs sans marquer. Auteur d'un quadruplé lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le numéro 10 du Real Madrid a mis fin à sa période de disette. Interrogé sur la performance XXL de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga a affirmé qu'il avait déjà oublié sa mauvaise passe.

Avant la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait inscrit 18 réalisations toutes compétitions confondues. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid était sur une série de trois matchs sans marquer.

Après une disette de trois matchs, Mbappé signe un quadruplé Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a fait oublier sa courte période de disette. En effet, l'attaquant de 26 ans a inscrit un quadruplé sur la pelouse l'Olympiakos (victoire 4-3 du Real Madrid). Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Eduardo Camavinga, son coéquipier à la Maison-Blanche et en équipe de France.