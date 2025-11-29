Kylian Mbappé : Il annonce un coup de folie au PSG !

Amadou Diawara

Le 31 octobre 2017, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a écrasé Anderlecht en Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, Layvin Kurzawa a réussi l'exploit d'inscrire un triplé. Interrogé ce vendredi, l'ancien défenseur du PSG s'est réjoui d'être le seul défenseur à avoir réalisé une telle performance.

Lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2017-2018, le PSG a étrillé à Anderlecht (5-0). Durant cette rencontre, qui a eu lieu le 31 octobre 2017, Layvin Kurzawa a inscrit un triplé.

«J’attends de voir un défenseur le refaire» Lors d'un entretien accordé à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa est revenu sur son exploit d'avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions. « Tu restes à ce jour le seul défenseur à avoir mis un triplé dans un match, cette fois sous le maillot du Paris Saint-Germain… Être défenseur et mettre trois buts dans un match, c’est incroyable (rires) ! J’attends de voir un défenseur le refaire, parce qu’un jour ce sera fait », a confié l'ancien joueur du PSG, avant de citer le nom de Kylian Mbappé.