Transfert à 50M€ : Le PSG hors course, un buteur va rejoindre Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a une clause lui permettant de quitter le Borussia Dortmund contre 50M€ l’été prochain, Serhou Guirassy a notamment été annoncé dans le viseur du PSG. Toutefois, la clause de l’attaquant âgé de 29 ans est valable pour seulement sept clubs, parmi lesquels ne figure pas Paris, contrairement au Real Madrid de Kylian Mbappé.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Stuttgart, cette saison pourrait être la dernière de Serhou Guirassy au Borussia Dortmund. Auteur de 38 buts toutes compétitions confondues lors du précédent exercice, l’international guinéen (26 sélections, 10 buts) a une clause de 50M€ lui permettant de quitter le BVB.

La clause de Guirassy activable seulement l’été prochain… C’est ce qu’indiquait CaughtOffside, ajoutant que le PSG ferait partie des prétendants de Serhou Guirassy. Le journaliste de Sky Sports Germany Patrick Berger a donné plus d’informations sur ce dossier, précisant que la clause de l’attaquant âgé de 29 ans est activable à partir de l’été prochain et non dès cet hiver.