Transfert à 50M€ : La clause secrète qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être intéressant à suivre du côté du PSG cet hiver. Le club de la capitale s’est mis en quête de nouveaux renforts pour la seconde partie de saison. Luis Enrique pourrait notamment voir un nouveau buteur débarquer dans son effectif. Le nom de Serhou Guirassy a été évoqué ces dernières heures, l’attaquant du Borussia Dortmund disposant d’une clause secrète dans son contrat.

Le PSG ne devrait pas rester inactif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale aimerait mettre la main sur de nouveaux éléments pour combler les lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Un nouveau buteur pourrait notamment débarquer chez les Rouge-et-Bleu en janvier. Le nom de Serhou Guirassy a été évoqué ces dernières heures. Et l’opération pour l’international guinéen pourrait se révéler intéressante.

Une clause secrète dans le contrat de Serhou Guirassy ? D’après les informations de Caught Offside, le prix du buteur de 29 ans devrait tourner aux alentours de 50M€ en janvier. Par ailleurs, Serhou Guirassy disposerait d’une clause secrète dans son contrat au Borussia Dortmund, qui le rendrait disponible pour un nombre restreint de clubs d’élite.