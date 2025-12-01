C’est terminé pour Kylian Mbappé, le coup de gueule sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Kylian Mbappé était parvenu à signer un quadruplé qui a beaucoup fait parler en milieu de semaine pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions face à l’Olympiakos (4-3). Toutefois, Mbappé ne connaissait pas la même réussite en Liga où il restait sur deux matchs sans le moindre but avant le déplacement à Gérone dimanche et son penalty marqué (1-1). Sur Instagram, le Français a fait passer un message.

Décidément, les voyages du Real Madrid au cours du mois de novembre n’ont pas été couronnés de succès en Liga. Alors que tout avait bien commencé avec la réception du Valence CF au Santiago Bernabeu (4-0), les hommes de Xabi Alonso se sont séparés sur un score nul avec le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone dimanche (1-1). Ce qui a permis à l’éternel rival et au concurrent direct du FC Barcelone de prendre les devants au classement du championnat.

Après deux matchs sans marquer, Mbappé retrouve le tableau d’affichage en Liga Restant sur deux matchs sans marquer en Liga, le meilleur buteur de la compétition a retrouvé le chemin des filets sur la pelouse de Gérone. En Catalogne, Kylian Mbappé a repris confiance avec un penalty transformé, mais insuffisant pour espérer rafler les trois points (1-1). Une fois le coup de sifflet final ayant retenti, l’homme aux 14 buts en 14 journées de Liga cette saison a pris le soin de faire passer un message à l’ensemble du vestiaire du Real Madrid.