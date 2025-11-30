Kylian Mbappé : Le mariage avec une star qui fait vibrer le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Real Madrid a l’opportunité de conserver sa place de leader de la Liga. Le club madrilène se déplace sur la pelouse de Gérone. À cette occasion, Xabi Alonso a été interrogé sur la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et le coach espagnol n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer l’association entre les deux stars.

Le Real Madrid peut conserver sa place de leader de la Liga ce dimanche. La victoire du FC Barcelone contre le Deportivo Alavés (3-1) oblige le club madrilène à s’imposer sur la pelouse de Gérone pour rester en tête du championnat. Ces dernières semaines, le climat a toutefois été assez tendu chez les Merengue.

«Ils sont très bons à deux» En conférence de presse, Xabi Alonso a donc été interrogé sur la nature de la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. « Je suis très content de la connexion entre Mbappé et Vinicius Jr. Ils sont très bons à deux, mais ils l’ont montré dans d’autres matchs aussi. Cette connexion, cette qualité et l’alchimie sont évidentes sur le terrain » a ainsi confié l’entraîneur du Real Madrid.