Kylian Mbappé : Rupture avec le Real Madrid, c’est terminé ?

Les trois derniers voyages du Real Madrid en Liga se sont soldés par des matchs nuls, pas à la hauteur des espérances du club merengue au vu des adversaires. De quoi alimenter les rumeurs de division au sein du groupe entraîné par Xabi Alonso concernant les méthodes de l’entraîneur. L’écart se creuserait alors qu’un défenseur du coach s’est exprimé de manière anonyme à The Athletic.

Comme l’atteste le dicton, jamais deux sans trois. Dimanche, le Real Madrid a concédé son troisième match nul consécutif en Liga à Gérone (1-1) après Elche (2-2) et le Rayo Vallecano (0-0). L’équipe de Xabi Alonso cède donc le fauteuil de leader du championnat au champion en titre qu’est le FC Barcelone. Un résultat qui a fait réagir Kylian Mbappé sur son compte Instagram. « Absolument pas le résultat que nous voulions ce soir. Mais le championnat n’est pas joué et est encore très long. Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe ».

Le vestiaire divisé au sujet de Xabi Alonso ? Néanmoins, Kylian Mbappé n’a pas livré son ressenti à la presse dimanche en Catalogne concernant la contre-performance du Real Madrid. Aucun joueur du vestiaire ne l’a fait. Ni Federico Valverde et Eduardo Camavinga qui, à l’instar de Mbappé en Grèce mercredi après la victoire en Ligue des champions face à l’Olympiakos (4-3), n’ont pris la parole. Tous avaient démenti un schisme au sein du groupe concernant ceux qui semblent être sceptiques des méthodes de Xabi Alonso et ceux qui croient en l’entraîneur espagnol.