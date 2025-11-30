PSG - Mbappé : Le cadeau du Real Madrid sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir chipé Kylian Mbappé au PSG en 2024, le Real Madrid pourrait indirectement faire une fleur au club parisien sur le prochain mercato. Paris et Madrid sont tous deux intéressés par la signature d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool l’été prochain. Le club espagnol se serait récemment retiré du dossier.

Les relations sur le mercato entre le PSG et le Real Madrid sont tendues depuis l’affaire Kylian Mbappé. En 2024, le club madrilène récupérait la star française qui a décidé de quitter Paris. Cependant, alors que Paris et Madrid fonçaient tous deux sur la piste Ibrahima Konaté, le club français pourrait recevoir une très bonne nouvelle dans ce dossier.

Le Real Madrid lâche l’affaire En effet, à en croire plusieurs médias, le Real Madrid a abandonné la piste menant au défenseur international Français. En difficulté à Liverpool, Konaté a l’embarras du choix concernant son avenir, alors que le Bayern Munich surveille également son profil. Quoi qu’il en soit, le PSG semble désormais avoir un avantage pour la signature du Français, qui ne semble toujours pas avoir tranché pour sa future étape.