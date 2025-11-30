Une légende annoncée au PSG, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Tottenham, en Ligue des Champions, Marquinhos a disputé son 500ème match avec le PSG. Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, le Brésilien aura tout connu avec le club de la capitale, jusqu’à soulever cette tant recherchée Ligue des Champions. De quoi faire de Marquinhos une légende du PSG ? Il n’y a pas de doute pour Bixente Lizarazu.

En 2013, le PSG était allé recruter Marquinhos à l’AS Rome. 12 ans plus tard, le Brésilien est toujours là, lui qui est aujourd’hui le patron du club de la capitale. Ayant désormais dépassé par les 500 matchs avec Paris, Marquinhos va laisser son empreinte dans l’histoire. De quoi logiquement en faire une légende du PSG et ce n’est pas Bixente Lizarazu qui dira le contraire.

« Oui on peut parler de légende » Ce dimanche, lors de Téléfoot, le champion du monde 98 a été interrogé sur la place de Marquinhos dans l’histoire du PSG. « Marquinhos légende du PSG ? Oui on peut parler de légende. Après ce qui est paradoxal, c’est qu’il a longtemps été assimilé aux désillusions du PSG. Cette victoire en Ligue des Champions a fait tout oublier », a-t-il répondu dans un premier temps.