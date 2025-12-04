Une star incroyable au PSG, Mbappé n’en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2017, Kylian Mbappé s’engageait en faveur du PSG dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 180M€. Le jeune attaquant français rejoignait une autre vedette à Paris : Neymar. Journaliste, Dave Appadoo a récemment révélé qu’en coulisses, le Bondynois était totalement fasciné par le génie brésilien lors de son arrivée dans la capitale.

Désormais patron de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est d’abord aguerri du côté du PSG. Ayant disputé sept saisons sous les couleurs du club parisien, l’attaquant français a côtoyé d’immenses joueurs à Paris. Cependant, aucun d’entre eux ne semble avoir autant marqué Mbappé que Neymar.

Mbappé grand fan de Neymar Arrivé le même été que le prodige brésilien au PSG, Mbappé, alors tout jeune, a été fasciné par Neymar, qui deviendra son compère d’attaque sur les années suivantes, puis parfois son rival à Paris. Au sein de l’émission AlioTalk, le journaliste Dave Appadoo a révélé ce qu’avait pensé le capitaine des Bleus à propos du joueur actuel de Santos.