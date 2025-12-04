Une star incroyable au PSG, Mbappé n’en revient pas !

En 2017, Kylian Mbappé s’engageait en faveur du PSG dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 180M€. Le jeune attaquant français rejoignait une autre vedette à Paris : Neymar. Journaliste, Dave Appadoo a récemment révélé qu’en coulisses, le Bondynois était totalement fasciné par le génie brésilien lors de son arrivée dans la capitale.
Désormais patron de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est d’abord aguerri du côté du PSG. Ayant disputé sept saisons sous les couleurs du club parisien, l’attaquant français a côtoyé d’immenses joueurs à Paris. Cependant, aucun d’entre eux ne semble avoir autant marqué Mbappé que Neymar.
Mbappé grand fan de Neymar
Arrivé le même été que le prodige brésilien au PSG, Mbappé, alors tout jeune, a été fasciné par Neymar, qui deviendra son compère d’attaque sur les années suivantes, puis parfois son rival à Paris. Au sein de l’émission AlioTalk, le journaliste Dave Appadoo a révélé ce qu’avait pensé le capitaine des Bleus à propos du joueur actuel de Santos.
« Il nous avait dit ‘Je n’ai jamais vu un type aussi fort que Neymar’ »
« Kylian Mbappé, qui n’est pas le joueur qui a la plus petite opinion de lui-même, qui n’était pas encore le Mbappé d’aujourd’hui, nous en avait parlé en off à France Football. Il nous avait dit : ‘Je n’ai jamais vu un type aussi fort que Neymar. Je n’ai jamais imaginé qu’on puisse être aussi fort que ça. Il fait des trucs que je ne m’imaginais pas possibles’. Alors oui à ce moment là, Mbappé est jeune, il venait de débarquer au PSG, mais quand même », a ainsi confié Dave Appadoo.