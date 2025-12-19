Divorce à 80M€ : Zidane se lâche et balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2001, Zinedine Zidane était au coeur de l'actualité avec son divorce si médiatique avec la Juventus Turin. Le meneur de jeu français avait signé au Real Madrid pour 80M€, et il s'est lâché sur son départ de l'Italie et son arrivée en fanfare dans la capitale espagnole pour un somme record à l'époque.

C'est un divorce qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et qui avait surtout rapporté gros à la Juventus Turin : Zinedine Zidane avait décidé de quitter le clu bianconero en 2001 pour signer au Real Madrid, avec un deal à hauteur de 80M€. Un record historique sur le marché ces transferts à cette époque. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s'est livré sur ce départ de la Juve pour le Real Madrid.

« C'est le prix d’un Airbus ! » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Le plus gros transfert de l’histoire ? Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », révèle Zinedine Zidane.