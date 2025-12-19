Benzema attendu chez son ex : «J’espère qu’il reviendra»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ex star de l'OL où il a été formé et où il s'est un nom au plus haut niveau, Karim Benzema aurait pu revenir l'année dernière. John Textor, qui était à ce moment-là président de l'OL, révèle lui avoir fait une offre particulièrement intéressante sur le plan financier, et espère que Benzema finira par retrouver son ex-club.

Et si Karim Benzema revenait à l'OL avant la fin de sa carrière ? Parti de son ex-club en 2009, le buteur français aurait été approché l'an dernier par John Textor qui avait mis le paquet pour tenter de rapatrier Benzema. Interrogé par Média Carré, l'ancien président de l'OL se livre sans détour sur cette tentative vaine avec Karim Benzema.

« On a vraiment essayé » « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment-là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose », indique Textor.