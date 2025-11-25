F1 - Verstappen : Le coup «magistral» qui fait halluciner Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a frappé un très grand coup ce dimanche lors du Grand Prix de Las Vegas. Le Néerlandais s’est imposé, et a profité des disqualifications des deux McLaren pour se rapprocher un peu plus de Lando Norris au classement général de la F1. Laurent Mekies a d’ailleurs été impressionné par la performance du pilote de Red Bull.

«Il a livré une performance magistrale» « Je pense qu’il avait probablement encore plus de vitesse que ce que nous avons vu dans la voiture. À plusieurs reprises au cours du deuxième relais, nous lui avons demandé d’augmenter la cadence lorsque Lando poussait, et chaque fois que cela était nécessaire, il a augmenté la cadence. Je pense donc que dans l’ensemble, il a livré une performance magistrale, cela ne fait aucun doute » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.