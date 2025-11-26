F1 - Verstappen : La punchline inattendue de Red Bull !

Red Bull a vécu deux saisons en une seule en 2025. La première partie de l’année a été délicate. Mais tout a changé avec l’arrivée de Laurent Mekies pour remplacer Christian Horner. Depuis, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. Helmut Marko s’est d’ailleurs permis une punchline au sujet de l’arrivée du Français.
Chez Red Bull, la saison 2025 de F1 a été mouvementée. La première partie d’année n’a pas été des plus simples à gérer pour Max Verstappen. Mais tout a changé après l’arrivée de Laurent Mekies pour remplacer Christian Horner. Le Français a apporté une nouvelle méthode de travail, qui a permis au Néerlandais de se relancer dans la course au titre. Helmut Marko s’est d’ailleurs permis une punchline à ce sujet.
«C’est comme avec un coach de football»
« Nous recommençons à gagner. L’atmosphère, tout est positif, et c’est comme aux vieux jours. C’est comme avec un coach de football : chacun a sa manière de diriger, mais l’important, c’est que nous soyons à nouveau performants. Les deux, Christian comme Laurent, ont leurs mérites. Son influence a été énorme. Laurent est un très bon ingénieur, mais il a aussi une façon de travailler avec les gens qui est très communicative » a d’abord expliqué le conseiller de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«L’objectif, c’est de tirer le maximum de la voiture»
« Tous les deux ont installé une nouvelle manière d’aller dans le détail. En gros : les chiffres du simulateur ne comptent plus, seul compte le chronomètre. L’objectif, c’est de tirer le maximum de la voiture, que le pilote puisse compter sur elle, et qu’elle ne soit pas sur un fil que seul Max peut exploiter. Et même lui ne peut pas aller au bout s’il n’a pas la confiance. Actuellement, il l’a » a ensuite ajouté Helmut Marko.