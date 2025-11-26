F1 - Verstappen : La punchline inattendue de Red Bull !

Pierrick Levallet

Red Bull a vécu deux saisons en une seule en 2025. La première partie de l’année a été délicate. Mais tout a changé avec l’arrivée de Laurent Mekies pour remplacer Christian Horner. Depuis, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. Helmut Marko s’est d’ailleurs permis une punchline au sujet de l’arrivée du Français.

Chez Red Bull, la saison 2025 de F1 a été mouvementée. La première partie d’année n’a pas été des plus simples à gérer pour Max Verstappen. Mais tout a changé après l’arrivée de Laurent Mekies pour remplacer Christian Horner. Le Français a apporté une nouvelle méthode de travail, qui a permis au Néerlandais de se relancer dans la course au titre. Helmut Marko s’est d’ailleurs permis une punchline à ce sujet.

«C’est comme avec un coach de football» « Nous recommençons à gagner. L’atmosphère, tout est positif, et c’est comme aux vieux jours. C’est comme avec un coach de football : chacun a sa manière de diriger, mais l’important, c’est que nous soyons à nouveau performants. Les deux, Christian comme Laurent, ont leurs mérites. Son influence a été énorme. Laurent est un très bon ingénieur, mais il a aussi une façon de travailler avec les gens qui est très communicative » a d’abord expliqué le conseiller de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.