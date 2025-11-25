F1 - Verstappen : Le règlement de comptes chez Red Bull !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Las Vegas a souri à Max Verstappen. Le Néerlandais s’est imposé ce dimanche, et a profité des disqualifications des deux McLaren pour revenir à 24 points de Lando Norris au classement général de la F1. Yuki Tsunoda, lui, a fait les frais d’une erreur de Red Bull pendant les qualifications. Le Japonais a d’ailleurs demandé des comptes à l’écurie autrichienne.

«On a littéralement tout gâché» « Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi ce truc... ce sont vraiment des choses basiques. C'était complètement hors de la fenêtre [de performance]. On ne parle pas d'un petit écart ou autre. Avec ça, il n'y avait quasiment aucune chance d'être compétitif. Et en plus, je pense que c'était évitable. On n'a pas pu éviter ça ou au moins améliorer la situation entre les séances. C'est quelque chose qu'on doit analyser. Mais oui... On a littéralement tout gâché » a d’abord expliqué Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Motorsport.com.