F1 - Verstappen : Le règlement de comptes chez Red Bull !

Le Grand Prix de Las Vegas a tourné à l’avantage de Max Verstappen ce dimanche. Yuki Tsunoda, lui, a fait les frais d’une erreur de Red Bull pendant les qualifications. Le Japonais a d’ailleurs demandé des comptes à l’écurie autrichienne pour comprendre ce qui s’était passé, surtout qu’il estimait ce souci évitable.
«On a littéralement tout gâché»
« Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi ce truc... ce sont vraiment des choses basiques. C'était complètement hors de la fenêtre [de performance]. On ne parle pas d'un petit écart ou autre. Avec ça, il n'y avait quasiment aucune chance d'être compétitif. Et en plus, je pense que c'était évitable. On n'a pas pu éviter ça ou au moins améliorer la situation entre les séances. C'est quelque chose qu'on doit analyser. Mais oui... On a littéralement tout gâché » a d’abord expliqué Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Le rythme revient et s'améliore»
« Au moins, j'ai montré plusieurs fois avant les qualifications, pendant les EL1 et les EL3, à chaque session, dans les runs de performance, que je me battais vraiment bien contre Max et j'étais même plusieurs fois devant lui. C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, et que je n'avais pas eu depuis longtemps. C'est un point positif à retenir. Mon rythme était incroyable à ce moment-là. Je veux dire, la chose incroyable avec Max, c'est qu'il hausse encore le niveau en qualifications. Mais j'avais aussi de la confiance, plus que sur n'importe quel Grand Prix. Oui, c'était vraiment dommage. Mais le point positif, c'est que le rythme revient et s'améliore. Donc il faudra faire pareil au Qatar » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull.