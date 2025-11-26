F1 - Verstappen : Le coup parfait de Red Bull !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Las Vegas a tourné en faveur de Max Verstappen dimanche dernier. Le Néerlandais s’est imposé et s’est ainsi rapproché considérablement de Lando Norris au classement général de la F1 après la disqualification des deux McLaren. Red Bull estime d’ailleurs que sa stratégie était parfaite pendant la course.

«Nous avons mieux géré l’usure de nos pneus» « Nous avons tout contrôlé à la perfection et nous avons mieux géré l’usure de nos pneus. Nous sommes également restés en piste le plus longtemps et Max avait toujours des réserves. À cet égard, la configuration que nous avons choisie au hasard était donc définitivement la bonne » a confié Helmut Marko dans des propos rapportés par F1 Only.