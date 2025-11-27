F1 - Schumacher : Le retour que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment décidé d'accepter un projet en IndyCar, Mick Schumacher révèle toutefois qu'il est passé très proche d'un retour en Formule 1. Les discussions ont été très avancés avec Cadillac qui a finalement opté pour Valtteri Bottas et Sergio Pérez, un duo beaucoup plus expérimenté.

Après plusieurs années loin de la Formule 1, Mick Schumacher est passé tout proche d'un retour en 2026. Nouvelle écurie sur la grille, Cadillac a effectivement pensé au fils du septuple champion du monde avant d'opter pour un duo plus expérimenté avec Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Par conséquent, Mick Schumacher a décidé de changer de continent en rejoignant les Etats-Unis et l'IndyCar. Et l'ancien pilote Haas révèle les discussions avancées avec Cadillac.

Schumacher est passé tout proche d'un retour « Dans un sens, tout ça a été difficile, mais je pense qu'il est aussi compréhensible qu'ils aient choisi une autre direction. Les informations que j'avais, jusqu'à la fin, disaient que j'étais en lice pour ce baquet, puis ils sont partis dans une autre direction, pas de problème. C'est ce qui m'a simplement amené à comprendre à me demander ce que je voulais. Est-ce que je voulais continuer à essayer de revenir en F1 ou plutôt courir et prendre du plaisir ? On parle de monoplace, et l'opportunité s'est présentée avec une équipe. Je suis super heureux d'être là où je suis aujourd'hui », révèle-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com.