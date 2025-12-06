F1 : Le plan révélé pour ruiner Max Verstappen !

Si Max Verstappen veut remporter un 5ème titre de champion du monde, il va falloir faire mieux que Lando Norris ce dimanche à Abu Dhabi. Le Néerlandais accuse 12 points de retard sur le pilote McLaren, idéalement placé donc avant le dernier Grand Prix de la saison. Pour Norris, il y a seulement besoin de gérer. C’est d’ailleurs le plan qu’utiliserait Franck Montagny pour l’emporter.
Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri… Qui sera sacré champion du monde de Formule 1 en 2025 ? Le doute est total avant le dernier Grand Prix de la saison ce dimanche à Abu Dhabi. Avant cet ultime rendez-vous, c’est donc le Britannique qui est le mieux placé pour l’emporter, comptant 12 points d’avance sur Verstappen et 16 points sur Piastri. Si Norris veut être titré, il faudra seulement gérer et éviter de prendre trop de risques.
« Je les laisse s’arracher devant et puis je suis »
Interrogé par Le Parisien, Franck Montagny a dévoilé le plan qu’il utiliserait s’il était Lando Norris pour faire tomber Max Verstappen. C’est ainsi que l’ancien pilote de F1 a confié : « Si je suis à la place de Norris, je ne m’embête pas. Je ne me prends pas la tête. Je les laisse s’arracher devant et puis je suis. Je n’ai pas besoin d’aller chercher plus. Je suis en avance. Je fais 3e. J’ai gagné. C’est ce que je ferais, je serais le plus sage possible, surtout pas d’erreur ».
Un pilote McLaren sacrifié ?
Ça ne s’annonce pas si simple donc pour Max Verstappen afin d’aller chercher un 5ème titre. D’ailleurs, pour Franck Montagny, la bataille entre Lando Norris et Oscar Piastri pourrait également desservir le Néerlandais : « La lutte entre Lando Norris et Oscar Piastri, pilotes McLaren, peut-elle permettre plus facilement à Max Verstappen d’avoir un 5e titre de champion du monde ? C’est une possibilité, mais je dirais plutôt le contraire. Avoir deux pilotes capables d’aller chercher un championnat du monde, c’est un plus pour l’équipe, parce qu’on peut travailler et gérer la concurrence à deux. On peut même se permettre d’aller sacrifier un pilote pour contrer Max Verstappen. Donc je pense que c’est plutôt un avantage pour McLaren d’avoir deux pilotes qui sont capables d’aller chercher le titre ».