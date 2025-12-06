F1 : Le plan révélé pour ruiner Max Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Max Verstappen veut remporter un 5ème titre de champion du monde, il va falloir faire mieux que Lando Norris ce dimanche à Abu Dhabi. Le Néerlandais accuse 12 points de retard sur le pilote McLaren, idéalement placé donc avant le dernier Grand Prix de la saison. Pour Norris, il y a seulement besoin de gérer. C’est d’ailleurs le plan qu’utiliserait Franck Montagny pour l’emporter.

Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri… Qui sera sacré champion du monde de Formule 1 en 2025 ? Le doute est total avant le dernier Grand Prix de la saison ce dimanche à Abu Dhabi. Avant cet ultime rendez-vous, c’est donc le Britannique qui est le mieux placé pour l’emporter, comptant 12 points d’avance sur Verstappen et 16 points sur Piastri. Si Norris veut être titré, il faudra seulement gérer et éviter de prendre trop de risques.

« Je les laisse s’arracher devant et puis je suis » Interrogé par Le Parisien, Franck Montagny a dévoilé le plan qu’il utiliserait s’il était Lando Norris pour faire tomber Max Verstappen. C’est ainsi que l’ancien pilote de F1 a confié : « Si je suis à la place de Norris, je ne m’embête pas. Je ne me prends pas la tête. Je les laisse s’arracher devant et puis je suis. Je n’ai pas besoin d’aller chercher plus. Je suis en avance. Je fais 3e. J’ai gagné. C’est ce que je ferais, je serais le plus sage possible, surtout pas d’erreur ».