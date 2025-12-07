F1 : Nouvelle catastrophe, Lewis Hamilton craque totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la première fois dans l’histoire de Ferrari, un pilote a été éliminé en Q1 pour la troisième fois consécutive. Il s’agit bien de la légende Lewis Hamilton, complètement à la dérive en cette fin de saison 2025. A l’issue des qualifications du Grand Prix d’Abou Dhabi, le septuple champion du monde n’a pas caché sa rage.

Rien ne va plus pour Lewis Hamilton. Ce samedi à l’occasion des qualifications du dernier Grand Prix de la saison 2025, le septuple champion du monde a de nouveau été éliminé dès la Q1. Une troisième élimination prématurée consécutive pour le Britannique, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de Ferrari.

« Je n'ai jamais vu Hamilton comme ça » « Je n'ai jamais vu Hamilton comme ça de toute sa carrière. Il n'est pas à l'aise dans la voiture. C'est le meilleur et on ne le contestera jamais, mais ça ternit tout de même un peu son héritage », a notamment témoigné son ancien coéquipier Nico Rosberg à son sujet. De son côté, Lewis Hamilton est complètement désabusé suite à sa performance.