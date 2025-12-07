F1 - Verstappen : Un énorme sacrifice est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant réussi à décrocher la pole position du Grand Prix d’Abou Dhabi ce samedi, Max Verstappen doit encore bénéficier d’un miracle lors de la course ce dimanche afin de remporter un cinquième titre mondial. En pleine bagarre avec Lando Norris et Oscar Piastri, le Néerlandais va pouvoir compter sur le sacrifice de son coéquipier Yuki Tsunoda.

Le dénouement approche. Ce dimanche, Max Verstappen s’élancera en première position sur la grille lors du départ du Grand Prix d’Abou Dhabi, juge de paix de cette saison 2025 de Formule 1. Afin d’obtenir un cinquième titre mondial, le Néerlandais doit non seulement remporter l’épreuve, mais également espérer une contre-performance de Lando Norris (McLaren).

« Je suis heureux de l’avoir aidé » Le défi est de taille, même si Verstappen peut compter sur le soutien sans faille de Yuki Tsunoda, qui va disputer sa dernière course en tant que pilote principal chez Red Bull. « Évidemment, passer en Q3 et aider Max était le plan de base. Mais en même temps, j’étais un peu inquiet à ce sujet, avec cette spécification. Mais j’ai finalement réussi et je suis heureux de l’avoir aidé », a confié le Japonais, qui s’élancera à la 10ème place ce dimanche, et qui est prêt à se sacrifier au profit de Verstappen.