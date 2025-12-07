Michael Schumacher : Un terrible secret est dévoilé...

Alors que l'état de santé de Michael Schumacher est protégé par sa famille, un secret a tout de même été dévoilé. En effet, selon la presse allemande, seule neuf personnes sont autorisées à être en contact avec le septuple champion du monde de Formule 1. Une protection qui en dit long sur l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari.
Cela fait désormais 12 ans que tous les fans de Formule 1 retiennent leur souffle, guettant la moindre information concernant l'état de santé de Michael Schumacher. En décembre 2013, le septuple champion du monde de F1 était victime d'un terrible accident de ski qui l'a plongé dans le coma plusieurs semaines. Depuis, impossible de savoir dans quel état se trouve l'ancien pilote Ferrari.
Seules 9 personnes peuvent voir Schumacher
Il faut dire que sa famille fait tout pour protéger au mieux l'intimité de Michael Schumacher. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de BILD, seules neuf personnes sont autorisées à avoir un accès complet à Michael Schumacher. Il y a évidemment Corinna (sa femme), Mick (son fils, également pilote) et Gina-Maria (sa fille) qui représentent le cœur de ce cercle d'intimes. Sabine Kehm, porte-parole historique de la famille et manage de Michael Schumacher durant sa carrière, ainsi que Jean Todt, ancien directeur de l’écurie Ferrari et ami fidèle et Ross Brawn, ancien directeur technique de la Scuderia, complètent ce cercle de proches.
Un cercle hyper restreint
Pour le reste, le média allemand est plus flou et se montre moins affirmatif assurant que Gerhard Berger, Luca Badoer et Felipe Massa, tous anciens coéquipiers de Michael Schumacher, pourraient également avoir un accès privilégié au septuple champion du monde. Quoi qu'il en soit, le fait que si peu de personnes puissent rendre visite à Michael Schumacher confirme que son état de santé doit être très préoccupant.