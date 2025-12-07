Michael Schumacher : Un terrible secret est dévoilé...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'état de santé de Michael Schumacher est protégé par sa famille, un secret a tout de même été dévoilé. En effet, selon la presse allemande, seule neuf personnes sont autorisées à être en contact avec le septuple champion du monde de Formule 1. Une protection qui en dit long sur l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari.

Cela fait désormais 12 ans que tous les fans de Formule 1 retiennent leur souffle, guettant la moindre information concernant l'état de santé de Michael Schumacher. En décembre 2013, le septuple champion du monde de F1 était victime d'un terrible accident de ski qui l'a plongé dans le coma plusieurs semaines. Depuis, impossible de savoir dans quel état se trouve l'ancien pilote Ferrari.

Seules 9 personnes peuvent voir Schumacher Il faut dire que sa famille fait tout pour protéger au mieux l'intimité de Michael Schumacher. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de BILD, seules neuf personnes sont autorisées à avoir un accès complet à Michael Schumacher. Il y a évidemment Corinna (sa femme), Mick (son fils, également pilote) et Gina-Maria (sa fille) qui représentent le cœur de ce cercle d'intimes. Sabine Kehm, porte-parole historique de la famille et manage de Michael Schumacher durant sa carrière, ainsi que Jean Todt, ancien directeur de l’écurie Ferrari et ami fidèle et Ross Brawn, ancien directeur technique de la Scuderia, complètent ce cercle de proches.