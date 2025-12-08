F1 - Verstappen craque : Le clash avec un journaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa victoire à Abu Dhabi, Max Verstappen a échoué de deux points à remporter un nouveau titre de champion du monde, décroché par Lando Norris au volant de sa McLaren. À l’issue de la course, la star de Red Bull a été interrogée sur les conséquences au classement de son accrochage survenu à Barcelone en juin dernier, de quoi fortement l’agacer…

Deux points. C’est ce qui aura manqué à Max Verstappen pour décrocher un cinquième titre mondial en Formule 1. Malgré son succès à Abu Dhabi ce dimanche, le Néerlandais de Red Bull a vu Lando Norris être sacré pour la première fois de sa carrière. « Je n'ai pas vraiment de regrets, disait-il après la course au micro de Canal +. On ne pouvait pas faire grand-chose de plus dans la deuxième moitié de saison, où on a opéré un incroyable retournement de situation. Entre la mi-saison et maintenant, on est beaucoup plus heureux, plus confiant en tant qu'équipe et c'est bien pour la saison prochaine. Bien sûr, perdre pour deux points ce n'est pas ce qu'on veut, mais que ce soit un, dix ou vingt points, peu importe, le résultat reste le même. On est fiers et je suis content de la course et du week-end, qui a été très agréable. C'est une belle fin de saison. » `

Max Verstappen on spain



"U forget all the other stuff that happened in my season u only mention Barcelona. I knew that would come. U giving me a stupid grin now what. Its part of racing wdc is won over 24 races."pic.twitter.com/TRgS5km83Z — Laura 🦋 (@formuLau16) December 7, 2025

« Je savais que ça viendrait… » Peu après, Max Verstappen a eu l’occasion de répondre aux journalistes et s’est agacé lorsque l’un d’eux l’a interrogé sur son accrochage avec le Britannique George Russell (Mercedes) lors du Grand Prix de Barcelone en juin dernier. Il avait alors reçu une pénalité de 10 secondes le faisant reculer à la 10e place. « Vous oubliez tout le reste qui s’est passé dans ma saison, vous ne mentionnez que Barcelone. Je savais que ça viendrait », a répondu Verstappen, d’un ton sec.