Adrien Rabiot : Folie à 10 000€, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 1995, le monde du football changeait à tout jamais en raison de la mise en place de l’arrêt Bosman. Jean-Marc Bosman lui, a croisé le chemin d’Adrien Rabiot et de sa mère en 2019. L’ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM a même fait un don de 10 000€.

Un arrêt qui a totalement révolutionné le monde du football. En 1995, l’arrêt Bosman était mis en place en raison d’un litige ayant concerné le Belge Jean-Marc Bosman quelques années plus tôt. Après sa carrière, ce dernier se retrouvera en dépression et ruiné. Mais en 2019, un drôle d’événement avec Adrien Rabiot changera la trajectoire de Jean-Marc Bosman.

« On aimerait bien vous faire une donation pour ce que vous avez fait » Désormais âgé de 61 ans, ce dernier raconte auprès du Parisien. « Je ne le connaissais pas trop j’avoue. Je n’avais pas les chaînes françaises. Et sa mère m’appelle et me dit : ‘Mon fils s’appelle Adrien Rabiot. Il est joueur de foot et porte le numéro 25. On aimerait bien vous faire une donation pour ce que vous avez fait.’ Je lui ai dit que c’était bien la première personne à faire cette démarche. Et j’ai même cru à une arnaque », affirme-t-il.