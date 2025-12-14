Medhi Benatia : L'OM annonce un coup surréaliste !

Amadou Diawara

Passé par l'OM, le Bayern et la Juventus, Medhi Benatia a mis un terme à sa carrière sportive le 18 novembre 2021. De retour à Marseille en tant que conseiller deux années plus tard, le Marocain a été promu directeur sportif du club olympien le 8 janvier 2025. Si Medhi Benatia a soufflé ses 38 bougies le 17 avril dernier, Pierre-Emile Højbjerg estime qu'il a encore les qualités pour être aligné par Roberto De Zerbi.

Passé par l'OM lorsqu'il était jeune, Medhi Benatia n'a jamais eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première marseillaise. Mais à en croire Pierre-Emile Højbjerg, l'actuel directeur sportif du club olympien a les capacités pour jouer avec le groupe de Roberto De Zerbi aujourd'hui, et ce, malgré ses 38 ans.

«Benatia pourrait encore jouer avec nous» « Si Medhi Benatia pourrait jouer avec nous ? Oui, bien sûr. Benatia pourrait encore jouer avec nous, sans aucun problème (sourire) », a affirmé Pierre-Emile Højbjerg lors d'un entretien accordé à Onze Mondial.