OM : Un joueur refuse son transfert !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival bat son plein, et certains choix ne passent pas inaperçus. Courtisé par le Spartak Moscou au début du mois de juillet, Azzedine Ounahi a tout simplement décliné l’offre du club russe. Un refus fort, qui interroge alors que Roberto de Zerbi n'aurait pas l'intention de le relancer.

Un loft a vu le jour à l'OM

Pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM, le milieu marocain a tout intérêt à quitter la Canebière. Mais pour l'heure, on ne voit pas de véritable détermination chez Ounahi, qui fait partie d'un loft dans lequel on trouve aussi Faris Moumbagna, Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu, Bamo Meïté et Ismaël Koné.