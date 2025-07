Départ de Marseille : L’entraîneur de l’OM dit tout !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’approche du sprint final, l’OM était parti en mise au vert à Rome en fin de saison dernière. Un stage qui n’avait rien à voir avec celui effectué à Mallemort au mois de novembre, a expliqué Roberto De Zerbi, mais plutôt dans le but d’échapper à la pression de Marseille, alors que la qualification en Ligue des champions n’était pas encore assurée.

« On a travaillé beaucoup moins mais ils ont fait des choses entre eux »

Roberto De Zerbi poursuit : « Moins travailler sur le terrain, aussi. On a travaillé beaucoup moins mais ils ont fait des choses entre eux. Je crois que si tu es ami de ton coéquipier, si tu as de l'affection, tu feras une course de plus pour lui, tu seras animé d'un autre sentiment pendant les matches importants. »