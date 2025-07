OM - Rabiot : La grosse surprise annoncée par De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très content des trois recrues de l’OM pour le moment, Roberto De Zerbi est aussi satisfait d’avoir vu ses joueurs importants rester, à l’image d’Adrien Rabiot. L’entraîneur de Marseille a avoué avoir été surpris par l’international français, que les journalistes italiens décrivaient d’une manière différente du joueur qu’il a appris à connaître.

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan en début de mercato, Adrien Rabiot devrait finalement rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Ce qui ravit Roberto De Zerbi, très content des arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, ainsi que d’avoir vu ses joueurs importants rester à Marseille malgré plusieurs sollicitations.

De Zerbi valide le mercato de l’OM « Le mercato me plait pour l’instant ? Oui, d'abord parce que nous avons confirmé des joueurs très importants. Höjbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood, Balerdi, et d'autres aussi qui avaient des possibilités, comme Rowe, qui n'était pas titulaire mais qu'il est important de garder. Ensuite, parce que nous avons pris deux jeunes joueurs très forts, CJ Egan-Riley (22 ans) et Angel Gomes (24 ans), libres. Ce sont deux chefs-d'œuvre de Benatia. Et Medina, qui est le joueur qu'il faut pour le Vélodrome. Et maintenant, nous avons encore pas mal de choses à faire », a confié Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé à L'Équipe.