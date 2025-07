Benatia : Un nouveau clash annoncé à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Azzedine Ounahi vit un tournant décisif de sa jeune carrière. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi, le milieu international marocain de l’OM se retrouve en conflit ouvert avec sa direction. Alors que des offres venues du Golfe affluent, le joueur, déterminé à rester en Europe, campe sur ses ambitions sportives. Une situation tendue, sur fond de désaccord avec Medhi Benatia.

Arrivé à l'OM en janvier 2023 après un Mondial étincelant avec le Maroc, Azzedine Ounahi semblait promis à un avenir radieux sous le maillot olympien. Mais un an et demi plus tard, le constat est amer. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, le milieu de terrain ne fait plus partie des plans et a accepté l'idée d'un départ.