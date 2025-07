Officiel : Il fait ses adieux à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Valentin Rongier, c'est au tour de Quentin Merlin de faire ses adieux à l'OM. Le latéral gauche a publié un long message pour remercier un club qu'il avait rejoint en janvier 2024. Désormais, l'ancien Nantais va prendre la direction du Stade Rennais, qui réalise un joli coup en s’offrant un joueur prometteur et déjà expérimenté.

Arrivé à l’OM il y a seulement un an et demi en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin fait déjà ses adieux. Pourtant, le jeune latéral gauche de 22 ans a laissé entrevoir de belles choses sous les couleurs marseillaises; Mais visiblement, l'international espoirs a été convaincu par le discours d'Habib Beye. Direction désormais le Stade Rennais, qui poursuit son mercato ambitieux. Avec l’arrivée de Merlin, le club breton renforce un poste clé et profite du contexte marseillais pour récupérer un joueur jeune, formé en France, et déjà habitué aux exigences du haut niveau.

Merlin fait ses adieux à l'OM Mais avant de tirer un trait sur son passage à l'OM, Merlin a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il remercie le club, ses coéquipiers et les supporters pour leur accueil et leur soutien. « À l'heure où je m'envole vers un nouveau défi, je tiens à remercier du fond du coeur mes coéquipiers, les différents staffs, ainsi que tous les salariés du club pour ces 18 mois inoubliables. Et vous, supporters marseillais, pour votre intensité et votre ferveur inaltérable » a déclaré Merlin.