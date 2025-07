OM : Roberto De Zerbi annonce une discussion avec un joueur parisien !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd'hui au Paris FC, qu’il a rejoint l’été dernier, Maxime Lopez a passé quatre ans en Serie A, où il a notamment évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Comme l’a confié le technicien italien pour expliquer son choix de rejoindre l’OM l’été dernier, ils parlaient déjà beaucoup de Marseille à cette époque-là.

Alors que son nom était notamment lié à l’Inter Milan en début de mercato, Roberto De Zerbi quant à lui se projetait déjà sur la saison prochaine avec l’OM, comme il l’a confié à L'Équipe. Un club que le technicien italien voulait « très fort » et dont il parlait déjà avec Maxime Lopez à l’époque où il était encore sur le banc de Sassuolo.

« L'OM, je l'ai voulu très fort » « Je peux le dire avec fierté, parce que c'est la vérité, l'OM, je l'ai voulu très fort. Je suis né en 1979, je suivais le foot au début des années 90, et je me souviens très bien de l'OM de la finale de Ligue des champions (1991 et 1993), de l'OM de (Chris) Waddle, qui est le joueur qui m'a attaché à ce club. Quand j'avais Max Lopez à Sassuolo, on parlait toujours de Marseille. Je voulais ce club parce qu'il m'est très similaire dans la conception du foot. Il vit pour le foot, il vit d'excès, de hauts et de bas. Le match du dimanche récompense la ville de toute la semaine, et moi aussi, le dimanche, le foot me récompense de tout le travail de la semaine, des sacrifices. Pendant cette heure et demie, je réussis à me sentir satisfait de tout ce que je fais », a déclaré Roberto De Zerbi.