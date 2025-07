De Zerbi - OM : Le coup de pression dans la presse

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a pris la décision de confier le vestiaire de l’équipe première à Roberto De Zerbi. Un choix audacieux auquel n’adhère pas à 100 % Jean-Philippe Durand. L’ex-joueur du club phocéen, reconverti en recruteur, garde à l’œil l’entraîneur italien pour cette deuxième saison sur le banc de l’OM en dressant un constat lourd de sens.

Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’effectif de l’OM en juin 2024. Après une saison passée à la tête de l’équipe première marseillaise, l’entraîneur italien n’a pas pleinement convaincu Jean-Philippe Durand qu’il est l’homme de la situation.

«J’attends que l’OM soit une équipe plus agressive» Passé par l’OM entre 1991 et 1996, le footballeur qui s’est reconverti recruteur ne s’en est pas caché. Le style de jeu proposé par Roberto De Zerbi, et plus particulièrement lorsque l’Olympique de Marseille reçoit à l’Orange Vélodrome, n’est pas en adéquation avec ses propres attentes. « Je pense que c’est un bon entraîneur, même si ses idées de jeu ne sont pas celles que je préfère ou que j’ai envie de voir au Vélodrome. Parfois, c’est lent dans la construction, il y a des répétitions de passes. J’attends que l’OM soit une équipe plus agressive ».