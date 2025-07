Vente OM : Projet colossal, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2020, deux hommes ont grandement fait parler d'eux à Marseille à savoir Mohamed Ajrdoui et Mourad Boudjellal à l'origine d'un projet de rachat pour l'OM qui a longtemps mis le feu au club phocéen. Un projet qui a finalement échoué et sur lequel s'est confié Ajroudi. De quoi probablement laisser quelques regrets aux supporters marseillais.

En pleine crise du Covid, les supporters de l'OM ont cru voir une éclaircie avec l'arrivée de Mohamed Ajrdoui et Mourad Boudjellal qui ont occupé l'espace médiatique pendant de nombreuses semaines. Le duo était porteur d'un projet de rachat pour le club phocéen. Un projet qui a finalement échoué, et pourtant, Mohamed Ajroudi révèle que c'était du lourd.

Ajroudi lâche ses vérités « Notre objectif était de faire de ce club ce que n'ont pas réussi à faire les politiciens de l'époque: regrouper les jeunes du bassin méditerranéen (500 millions d'habitants) dans un club qui leur appartient. On ne regarde ni la religion, ni l’origine, ni rien du tout. Dans notre programme, on prenait 20 enfants de chaque pays pour les mettre dans une grande école à Marseille pour qu'ils se côtoient et grandissent ensemble. Notre objectif, c'était l'amour et la paix. Et on ne pouvait pas trouver un meilleur club que l’OM grâce à la position de Marseille aux portes de l’Europe et au carrefour méditerranéen, avec un port devenu une zone de logistique stratégique », lance-t-il dans une interview accordée sur la chaîne YouTube de Thibaud Vézirian.