OM : Quatre grands noms annoncés pour l’année prochaine !

Au cours d'un entretien accordé à L'Équipe, Roberto De Zerbi a confirmé la présence de quatre grands noms dans son groupe. Malgré l'intérêt de nombreuses équipes, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg et Leonardo Balerdi disputeront la prochaine Ligue des champions sous les couleurs de l'OM. Une annonce forte, alors que le mercato estival bat son plein

Roberto De Zerbi sait qu’un grand projet commence par une base solide. Interrogé sur le mercato de l’OM et la structuration de son effectif, l’entraîneur italien n’a pas manqué de souligner l’importance du travail réalisé en coulisses. Tout d'abord, il a tenu à remercier Medhi Benatia pour son recrutement malin. « Nous avons pris deux jeunes joueurs très forts, CJ Egan-Riley (22 ans) et Angel Gomes (24 ans), libres. Ce sont deux chefs-d'oeuvre de Benatia. Et Medina, qui est le joueur qu'il faut pour le Vélodrome » a confié le coach de l'OM au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.