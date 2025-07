Urgence à l'OM, De Zerbi appelle deux renforts !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jusqu’à jeudi prochain, l’OM est en stage du côté des Pays-Bas afin de disputer des matchs amicaux. Alors que le club phocéen s’apprête à perdre Quentin Merlin et Valentin Rongier, Roberto De Zerbi a décidé de convoquer deux jeunes éléments du centre de formation afin de les remplacer numériquement dans le groupe.

Ainsi, ce dimanche, FootMercato révèle que pour la somme de 22,5M€, l’OM va se séparer à la fois de Quentin Merlin et de Valentin Rongier . Les deux joueurs vont rejoindre le Stade Rennais, ce qui permet à Marseille de renflouer ses caisses. Cependant, ces deux départs combinés laissent un vide dans le groupe de Roberto De Zerbi , actuellement présent aux Pays-Bas pour sa pré-saison.

De Zerbi convoque deux jeunes

De ce fait, et comme le révèle la Provence cet après-midi, le coach italien a décidé de faire appel à deux jeunes joueurs du centre de formation afin de les remplacer. Ainsi, ce sont à la fois Yanis Sellami et Max Carbon, tous deux âgés de 18 ans, qui vont rejoindre le groupe de l’OM au plus vite.