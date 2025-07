Neymar à l’OM, il balance sur un transfert légendaire

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un possible transfert de Neymar à l’Olympique de Marseille relance le débat dans le monde du football. Alors que certains supporters s’emballent, les spécialistes restent très sceptiques. Journaliste, Thibaud Vézirian laisse entendre que cette opération est tout bonnement impossible. Il a dévoilé les raisons au cours d'un live.

La rumeur d’un transfert de Neymar à l’ OM fait à nouveau surface dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce type d’annonce, qui avait d’abord été considéré comme une fausse information, suscite pourtant un intérêt certain, notamment du côté des supporters phocéens. Très populaire à Marseille, Mohamed Henni annonce même la signature prochaine de Neymar à l' OM . Cependant, comme le rappelle Thibaud Vézirian , cette hypothèse est peu crédible, tant sur le plan économique que sportif.

Neymar, c'est non

« La première fois, on avait dit que ça partait d’une information bidon d’un journaliste. Mais quand même, ça arrangeait le père. Et là, la rumeur Neymar repart. Le premier point : c’est impossible financièrement pour l’OM de McCourt » a déclaré le journaliste au cours d'un live sur Twitch. Thibaud Vézirian compare cette éventuelle arrivée à celle de David Beckham au PSG : « Une arrivée de Neymar de l’OM me ferait penser à celle de David Beckham au PSG, à savoir un coup marketing. » Toutefois, il nuance aussitôt : « Mais est-ce que Neymar est dans la même optique de fin de carrière ? Non, car il veut jouer la Coupe du monde. »