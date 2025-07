Lionel Messi : Le rêve totalement fou avec Thierry Henry

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légende vivante du FC Barcelone, Lionel Messi arrive au terme de son contrat à l'Inter Miami expirant le 31 décembre prochain. De quoi faire naître les plus folles rumeurs sur le mercato à son sujet et notamment du côté de Côme, club où Thierry Henry est actionnaire. Des retrouvailles entre les deux anciens du Barça ?

Entre 2007 et 2010, Lionel Messi s'est assis aux côtés de Thierry Henry dans le vestiaire du FC Barcelone . Un moment marquant pour l'octuple Ballon d'or qui a révélé par le passé toute l'admiration qu'il voue au champion du monde 98. « La première fois qu’il est venu dans le vestiaire, je n’ai pas osé le regarder en face. J’ai compris pourquoi il avait accompli tant de choses en Angleterre. J’avais une certaine image de lui et d’un coup, nous nous retrouvons dans la même équipe… Ce que je ressens pour Titi ? C’est une forme d’admiration ».

Lionel Messi, de l'Inter Miami à Côme

15 années sont passées et Lionel Messi vit son rêve américain en Major League Soccer à l'Inter Miami comme Thierry Henry l'avait fait avant lui à New York avec les Red Bulls. La légende d'Arsenal est devenue un actionnaire de Côme 1907, pensionnaire de Serie A, et club entraîné par Cesc Fabregas. Une nouvelle collaboration avec Thierry Henry et Fabregas (FC Barcelone) est-elle possible pour Lionel Messi ?