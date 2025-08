Transfert à 95M€ : La grande annonce du PSG !

Liverpool ne lésine pas sur les dépenses cet été. En attendant possiblement le transfert XXL d’Alexander Isak, les Reds ont déjà fait de grosses folies en cette intersaison. L’une d’elles concerne Hugo Ekitike, acheté pour 95M€ à l’Eintracht Francfort. Après avoir échoué au PSG, le Français y arrivera-t-il à Liverpool ? Du côté de Paris, on ne s’inquiète pas trop pour Ekitike.

En cette intersaison, Liverpool gâte complètement Arne Slot . En effet, l’entraîneur des Reds peut compter sur des renforts de qualité pour être le mieux armé possible pour la saison à venir. C’est ainsi que la décision a notamment été prise de recruter Hugo Ekitike . Et pour cela, Liverpool a mis le prix, lâchant un chèque de 95M€ à l’ Eintracht Francfort pour récupérer le buteur français. Après un échec au PSG , Ekitike voit une nouvelle occasion se présenter de réussir dans un grand club européen.

Recruté en 2022, Hugo Ekitike, dans l’ombre de Lionel Messi , Neymar et Kylian Mbappé , n’avait pas réussi au PSG . Cela sera-t-il le cas cette fois du côté de Liverpool ? Visiblement, au sein du club de la capitale, on a confiance en lui. En effet, pour le Journal du Dimanche, un dirigeant du PSG a fait savoir concernant Ekitike : « Je suis sûr qu’il réussira là-bas ».

« Je vais là-bas pour être titulaire »

Hugo Ekitike avait donc connu un échec au PSG. Il faut dire que face à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, il était difficile de se faire une place. Pourtant, Ekitike n’avait pas peur. En effet, Oscar Garcia, son ancien entraîneur à Reims, avait révélé : « Il avait énormément confiance en lui et cette mentalité l’a énormément aidé. Au PSG, il y avait Messi, Mbappé et Neymar, je me rappelle qu’il m’avait dit : « Je vais là-bas pour être titulaire ». Ça n’a pas été le cas, mais il n’avait peur de rien ».