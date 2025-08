Le Paris FC annonce deux transferts imminents !

Depuis l'ouverture de ce mercato estival, le Paris FC de Pierre Ferracci a déjà officialisé trois nouvelles arrivées : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes) et Otavio (FC Porto). D'après Stéphane Gilli, le coach du club, deux nouveaux transferts pourraient être bouclés dans la semaine.

«J'espère qu'il y aura une arrivée ou deux dans la semaine»

Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi, Stéphane Gilli a lâché ses vérités sur le mercato du Paris FC. « Dans quels compartiments du jeu attendez-vous des recrues ? À tous les postes (sourire). On verra. On sait ce qu'on cherche, vous savez très bien que c'est une période compliquée, il y a eu beaucoup d'annonces pour un milieu de terrain. On travaille, on fait des choses, j'espère que dans la semaine, il y aura une arrivée ou deux », a confié l'entraineur du Paris FC après le nul contre Le Havre (1-1).