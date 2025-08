Double transfert au PSG : Le salaire XXL qui pose problème

Dernièrement, le PSG a annoncé une bonne nouvelle avec le transfert de Milan Skriniar, qui faisait partie de la liste des indésirables. Le Slovaque s’est engagé avec Fenerbahçe, mais il pourrait ne pas être le seul Parisien à rejoindre cette destination. En effet, Marco Asensio plaît à la formation turque, mais son très gros salaire pose problème.

Le salaire d’Asensio pose problème

D’après les informations de L’Équipe, si Marco Asensio n’a pas encore rejoint le Fenerbahçe, c’est notamment à cause de son salaire. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé sur ce point là entre l’attaquant et la formation turque et le joueur du PSG ne serait pas prêt à faire des concessions sur ce point là. Il faut dire qu’à Paris, l’ancien Madrilène perçoit près de 10M€ par an. L’équipe de José Mourinho va donc devoir augmenter sa proposition si elle veut absolument s’offrir Asensio.