Kylian Mbappé : Nouvelle trahison au PSG ?

Gianluigi Donnarumma ne cesse de faire parler de lui sur le mercato ces derniers jours. Le contrat de l’Italien au PSG expire en juin 2026 et il n’a toujours pas été prolongé. Le gardien de 26 ans ne serait toutefois pas contre rester dans la capitale et partir libre à l’issue de la saison prochaine. Un feuilleton qui rappelle celui de Kylian Mbappé il y a tout juste un an.

... qui va trahir le PSG comme Mbappé ?

D’après les informations de Give Me Sport, le champion d’Europe serait à l’aise avec l’idée de rester au PSG cet été et d’entrer dans la dernière année de son contrat. La priorité de Gianluigi Donnarumma reste de jouer la Ligue des champions et d’évoluer dans l’un des plus grands championnats du monde. Mais l’international italien ne serait pas non plus opposé à l’idée de continuer l’aventure chez les Rouge-et-Bleu et de partir libre à l’issue de la saison s’il n’est pas prolongé.

Ce feuilleton rappelle sensiblement ce qui s’est passé avec Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid l’été dernier après la fin de son contrat au PSG. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient subir une nouvelle trahison très prochainement. À suivre...