Mercato : L'ultimatum de l'OM pour cet attaquant !

Ça pourrait se bousculer en attaque à l’Olympique de Marseille, après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixão. L’une des victimes pourrait bien être Jonathan Rowe, dont le temps de jeu a déjà semblé se réduire lors de la deuxième partie de saison et qui pourrait bien faire ses valises pour relancer sa carrière.

Il faudra toutefois se montrer convaincant ! TMW nous apprend en effet que Jonathan Rowe n’est pas intransférable pour l’ OM , mais il est hors de question de le brader. Pour rappel, l’ancien de Norwich a été recruté pour 15M€ il y a moins d’un an et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 12M€.

« Je me demande comment il va trouver des minutes Rowe »

Pour Walid Acherchour il n’y a pas de doutes, Rowe pourrait bien être obligé de faire ses valises, face à l’énorme concurrence qui se dessine pour lui à l’OM. « Si Aubameyang peut jouer 9 et à gauche, que Rabiot peut aussi jouer à gauche dans un système différent, je me demande comment il va trouver des minutes Rowe » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport. « Et surtout, s’il y a une offre de 25M€, Rowe, je prends un Uber et je le dépose à Marignane ».