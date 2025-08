Le nouveau Ribéry a signé à l'OM, l'annonce choc !

Les recrues s’enchainent à l’Olympique de Marseille, qui après Pierre-Emerick Aubameyang a bouclé le transfert d’Igor Paixão, recruté pour près de 35M€ au Feyenoord Rotterdam. Présenté officiellement à la presse ce lundi, l’ailier gauche brésilien a tout de suite affiché des ambitions très élevées.

On approche doucement mais surement du début de la nouvelle saison et à Marseille on s’est armés. Plusieurs recrues sont arrivées depuis le début du mercato estival et c’est notamment le cas d’Igor Paixão, devenu le plus gros transfert de l’histoire de l’OM et nouvelle star de l’attaque aux côtés d’Amine Gouiri et de Mason Greenwood.