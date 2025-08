PSG - Transfert d’un buteur : Ça brûle à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un passage relativement convaincant en prêt ces six derniers mois à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani semble bien parti pour quitter définitivement le PSG et s'engager avec le club bianconero. Et malgré la concurrence sur le buteur parisien, la presse italienne n'affiche aucun doute sur l'issue de ce feuilleton Kolo Muani.

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, l'attaquant de l'équipe de France semble bien parti pour être vendu cet été. Plusieurs écuries anglaises ainsi que la Juventus Turin sont sur les rangs pour Kolo Muani, et c'est d'ailleurs le club italien qui semble idéalement positionné pour récupérer le buteur du PSG.

La Juventus très confiante pour Kolo Muani Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, les négociations sont toujours en cours entre la direction du PSG et celle de la Juventus Turin, mais de son côté, la Vieille Dame serait d'ores et déjà persuadée de vaincre la concurrence et de rafler la mise dans ce dossier.